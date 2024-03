Eccellenza Massese condannata da un episodio. Cornacchia: "C’è mancato un pizzico di fortuna"

Non è bastato un ottimo primo tempo alla Massese per scongiurare la terza sconfitta consecutiva che complica ulteriormente il piano playoff. Contro la prima della classe la prestazione c’è stata ma stavolta a condannare i bianconeri è stato un episodio. A commentare lo 0 a 1 contro il Tuttocuoio è stato Nicola Cornacchia, uno dei migliori in campo. "Abbiamo dato a noi stessi una riprova di un approccio diverso – ha spiegato il centrocampista ex Perignano –. Li abbiamo messi in difficoltà per gran parte del primo tempo. Sicuramente c’è mancato anche un po’ di fortuna perché abbiamo colpito un palo e ci è stato salvato un gol sulla linea. Nella ripresa il Tuttocuoio ha trovato un grandissimo gol per il quale c’è da fargli solo i complimenti e noi dopo ci siamo spenti. Abbiamo pagato la loro solidità. Non sono primi per caso. Sono stati bravi a rimanere compatti ed a non concedere niente. A questo va aggiunto anche il loro cinismo perché alla fine hanno fatto un gol con due soli tiri in porta. La grande squadra si vede anche da queste cose".

Adesso il campionato andrà in pausa per due settimane. Domenica prossima non si giocherà per il Torneo delle Regioni e quella seguente per la Pasqua. Il prossimo impegno della Massese è in programma domenica 7 aprile di nuovo in casa contro il Montespertoli in quello che diventa uno scontro diretto da vincere a tutti i costi. "Queste due settimane ci serviranno per ricaricarci – ha anticipato Cornacchia -. Avevamo bisogno di riposare sia a livello fisico che mentale. Potremo guardarci negli occhi per capire dove abbiamo sbagliato e poi ripartire per chiudere al meglio la stagione. Ce lo meritiamo e lo abbiamo dimostrato tantissime volte. Ci siamo rialzati da un periodo super difficile, tutti insieme, ed abbiamo dimostrato a noi stessi ed a tutti gli altri che siamo in grado di uscire da situazioni complicate". La zona play sarebbe sempre lì a 2 punti ma è vero che adesso la Massese è stata superata da altre squadre e sarà attesa alla ripresa delle ostilità da avversari molto ostici. "Il nostro futuro dipende da noi – chiosa il giocatore – ce l’abbiamo ancora in mano. E’ ovvio che dovremo andare ad affrontare queste partite cercando di fare il maggior numero possibile di punti. Non c’è più il tempo per indugiare. La classifica si è accorciata e alcune inseguitrici ci hanno raggiunto mentre chi era davanti ha fatto qualche passo falso. Ci aspetta un finale che ci dirà chi siamo". Dalla sosta la Massese spera di poter recuperare Zavatto e Del Pecchia in difesa e che Vignali possa tornare a lavorare sul campo dopo la lunga assenza.

Gianluca Bondielli