Davanti Capello e Simeri a Carrara: Gubbio e Carrarese si sfidano

All’ultimo momento oltre allo squalificato Cicconi non è partito per Gubbio neppure Capezzi. Il Gubbio dovrebbe riproporre lo stesso modulo usato col Pescara e in Coppa, l’alternativa è mettersi a specchio con la Carrarese. In mediana gli ex Rosaia e Mercati mentre l’altro, Frey, dovrebbe partire dalla panchina. Gubbio (4-2-3-1): Vettorel; Morelli, Signorini, Portanova, Mercadante; Rosaia, Mercati; Spina, Bulevardi, Di Massimo; Udoh. A disp. Greco, Corsinelli, Dimarco, Galeandro, Guerrini, Tozzuolo, Montevago, Chierico, Casolari, Pirrello, Frey. All. Braglia. Carrarese (3-5-2): Bleve; Di Gennaro, Illanes, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Zanon; Capello, Simeri. A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Coppolaro, Cerretelli, Raimo, Belloni, Zuelli, Sementa, Panico, Morosini, Opoola, Giannetti. All. Dal Canto. Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi; assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia e Alessandro Munerati di Rovigo; quarto ufficiale Francesco D’Andria di Nocera Inferiore.

Gian. Bond.