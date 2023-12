Dal Canto suona la carica: "Squadra pronta e attenta". Ballottaggio aperto in difesa

Tappa romagnola per la Carrarese, che alle 14 di oggi al Neri di Rimini fa visita ai biancorossi di mister Troise reduci da 10 risultati utili consecutivi. I ragazzi di Dal Canto, dopo la rabbia per la vittoria mancata una settimana fa contro la Recanatese, vogliono riprendere la marcia per non perdere ulteriore contatto dalla coppia di testa Cesena e Torres e per portare il controsorpasso al Pescara, che ieri ha battuto l’Olbia assestandosi a più 2 sui marmiferi. Per quanto riguarda la formazione anti-Rimini, il tecnico azzurro non prospetta grosse variazioni rispetto a quanto visto nelle ultime uscite: "Non dobbiamo andare a cercare un problema laddove il problema non c’è – ha sentenziato in conferenza stampa –. Quando non si vincono le partite si finisce per dire che manca questa o quella caratteristica, ma squadra ha sempre creato diverse occasioni, subendone poche. Noi giochiamo con questo sistema di gioco che dal mio punto di vista va sfruttato secondo le sue peculiarità così come stiamo facendo, cercando magari di essere più precisi".

Senza i lungodegenti Capezzi e Grassini, quindi, soliti ballottaggi in difesa, dove sono in quattro a giocarsi i tre posti da titolare davanti a Bleve. Vista la panchina della scorsa settimana, probabile la partenza da titolare di Di Gennaro. A centrocampo, più Schiavi di Zuelli in regia e più Cicconi di Belloni sulla corsia di sinistra. Davanti, Giannetti e Simeri tornano fra i convocati e insidiano Capello e Panico per il posto dall’inizio. La Carrarese, intanto, invita tutti i tifosi e non al primo incontro di approfondimento nell’ambito del progetto "A difesa delle nuove generazioni dall’attacco delle discriminazioni" in programma lunedì 11 dicembre alle 17:30 nella Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara. Parteciperanno alcune sezioni giovanili azzurre, in particolare: Primavera 3, Under 17, Under 16 e Juniores femminile. Sponsor istituzionali dell’iniziativa, Gemignani e Vanelli Marmi.

Alessandro Salvetti