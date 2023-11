“Corsa delle castagne“. Grande festa a Fivizzano

Si annuncia una grande festa a Fivizzano, per l’arrivo del Corrilunigiana. La macchina organizzativa diretta da Maurizio Cardellini e tutto il suo staff con la collaborazione dell’Avis locale, stanno apportando gli ultimi ritocchi per la 32ª edizione della “Castagna“ legata al tour Corrilunigiana arrivato alla 35ª stagione. Per la 18ª tappa, ultima della stagione 2023, sono annunciati tantissimi atleti provenienti dalla toscana e dalle regioni limitrofe.

Mentre sta per calare il sipario sull’anno 2023, i “fratelloni“ Codeluppi, organizzatori del circuito, sono già lavoro per preparare al meglio l’edizione del 2024 e dalle prime indiscrezioni il numero di eventi salirabbe dalle 18 attuali a 20, ritenutoideale per assicurare un’ottima qualità e dare la possibilità agli atleti di poter partecipare a tutte quelle programmate e aggiudicarsi il Memorial Franco Codeluppi. Calendario che vedrà la sua luce il 2 dicembre prossimo quando nella sala “Tobagi“ ad Aulla verranno fatte le premiazioni del 2023.

Tornando alla corsa delle castagne di domenica, il via è fissato alle 9,15 per le gare riservate al settore giovanile, Alle 9,45 scatterà la gara degli assoluti, il percorso prevede subito un passaggio all’interno della città Medicea, poi salirà verso la montagna e ridiscenderà su un tratto di bosco sterrato per arrivare a concludere passando sotto l’arco gonfiabile dopo aver coperto gli 11,5 chilometri. Da battere ci sarà il record della corsa stabilito dal pontremolese Raffaele Poletti che ha coperto il circuito in 43’12“, ma anche quello stabilito da Margherita Cibei dell’atletica Alta Toscana.

Al termine della corsa delle “Castagne“ verrà assegnato il prestigioso Memorial Franco Codeluppi. A seguire la rituale cerimonia delle premiazioni, con gli amici della corsa delle “Castagne“ che consegneranno alla famiglia di Angelo Doria, mitico runners di oltre 90 anni mancato qualche mese fa, un riconoscimetno speciale.

Nella foto, il passaggio di un gruppo di podisti in una recente gara del Corrilunigiana