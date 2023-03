Carrarese vincente e gioco spettacolare

di Gianluca Bondielli

Non si ferma più la Carrarese, arrivata al decimo risultato utile consecutivo. Non è la serie più lunga di sempre visto che l’anno scorso dal 13 novembre al 20 febbraio gli azzurri misero in fila ben 13 risultati positivi ma allora si trattò di 11 pareggi e 2 vittorie. Stavolta stiamo parlando di 7 vittorie e 3 pareggi. Come dire che i punti fatti sono molti di più (24 contro 17) nonostante tre partite in meno. La Carrarese di Alessandro Dal Canto piace e diverte. Raccoglie consensi anche fuori dell’entourage apuano fra tanti addetti ai lavori.

Domenica Guido Pagliuca, tecnico del Siena, a fine partita le ha fatto dei convinti complimenti. Contro la sua squadra, in effetti, i marmiferi hanno dato una grande dimostrazione di forza. Una prestazione sopra le righe in ogni reparto, come aveva chiesto Dal Canto nella conferenza stampa pre gara.

"Abbiamo fatto una bella partita sia in fase offensiva che difensiva – conferma l’attaccante Antonio Energe –. La nostra è una squadra molto compatta e molto unita. In campo ci divertiamo, facciamo la giocata per il compagno e non individuale e questi sono aspetti molto importanti. Anche nello spogliatoio scherziamo e ridiamo, siamo sempre insieme e anche con queste piccole cose si migliora".

A Energe contro il Siena è mancato solo il gol ma ha sfornato un assist a Capello e mostrato grandi miglioramenti anche nella gestione del pallone. "Peccato non aver segnato dopo pochi secondi, ho preso un po’ male il pallone – continua l’attaccante napoletano –. Sono contento per l’assist a Capello era da un po’ che lo cercavo e glielo avevo anche detto prima della partita".

"Per quanto mi riguarda – prosegue – è vero che la protezione della palla era un qualcosa che prima mancava nelle mie caratteristiche ma grazie agli allenamenti e provando in partita sto acquisendo sempre maggior sicurezza. Il mister in attacco ci chiede sempre di pressare i difensori centrali e poi di tornare un po’ per chiudere il passaggio al play. Facendo così chiudiamo le giocate e, infatti, domenica abbiamo recuperato molti palloni e potevamo fare anche qualche altro gol. Il mio futuro? Qui sto molto bene. Vediamo come butta ma il mio intento è quello di rimanere".