Carrarese, derby ad alta tensione col Siena

di Gianluca Bondielli

Sale la febbre per Carrarese-Siena, derby sempre carico di fascino e di rivalità che andrà in scena questa domenica alle ore 14,30 allo stadio dei Marmi. Tra le due squadre "ballano" sei punti in classifica. La Carrarese guarda i rivali dall’alto in basso ma conosce bene le insidie di questo incontro che sfugge ad ogni pronostico. Se è vero che gli azzurri arrivano da nove risultati utili consecutivi anche i bianconeri non perdono da ben sette partite. Più in generale in questo girone di ritorno hanno perso soltanto due partite contro le corazzate Reggiana e Cesena.

Si troveranno di fronte, quindi, due squadre toscane che stanno vivendo un ottimo momento di forma e che hanno anche una statistica in comune: quella della differenza reti. Entrambe le compagini, infatti, vantano un +6 tra gol fatti e subiti. I numeri dicono che la Carrarese è più propositiva e prolifica in attacco mentre il Siena è più solido dietro e non a caso risulta la squadra con la terza miglior difesa del girone. Il Siena ha perso meno della Carrarese (7 contro 11) ma alla fine la differenza in classifica a favore degli apuani la fanno il numero di vittorie (16 contro 11). Fin qui la formazione del tecnico Guido Pagliuca è stata primatista in pareggi. Ne ha fatti addirittura 15 in 33 gare imitata soltanto dalla Fermana. Aspettiamoci, quindi, un avversario difficile da perforare. All’andata all’Artemio Franchi terminò a reti inviolate e sbloccare lo zero a zero di partenza non sarà facile. Non a caso il risultato ad occhiali è quello che in stagione è uscito più spesso sulla “ruota“ di Siena... ben sette volte.

La Carrarese, però, non può permettersi di accontentarsi di un pareggio se vuole essere sicura di mantenere quanto meno il punticino di vantaggio sull’Ancona che al momento le vale il quarto posto in classifica. Il tecnico Alessandro Dal Canto ha ancora qualche giorno a disposizione per pensare alla formazione di partenza nella quale con tutta probabilità rivedremo Schiavi, escluso inizialmente dall’undici titolare sabato ad Olbia. Proprio l’argentino insieme a Della Latta è tornato in diffida e quindi dovrà stare attento ad eventuali ammonizioni. Da valutare in attacco le condizioni di Bernardotto mentre tra i disponibili torna Giannetti.

Ieri pomeriggio la Carrarese Calcio ha comunicato di aver prolungato il contratto del centrocampista Manuel Cicconi che si lega ai colori azzurri fino al 30 giugno del 2025.