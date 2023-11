Calcio In Terza Categoria turno avvincente. Pontremoli e ValliZeri promettono scintille

Dopo gli anticipi Don Bosco-Gragnolese e Marina di Massa- Spartak Apuane, mandati in visione ieri sera sotto la luce artificiale, cinque gli incontri in programma oggi (sabato) a completamento della sesta giornata del campionato di Terza Categoria. La reginetta del torneo Montagne Seravezzina si esibisce fra le mura amiche del “Tognocchi“ affrontando dalle sedici la Tirrenia, quest’ultima sconfitti (3-4) in via dei Lecci nel mercoledì di recupero dal Dallas Romagnano.

Su tutte le partite in programma fanno spicco due stralunigianpalla Monti-Podenzana e Pontremoli-ValliZeri, i Valtaveronensi sono sul “Don Bosco“, con calcio d’avvio programmato alle 14,30, mentre i secondi sì incontrano sul “Romiti“ dalle 15. Sono in molti a domandarsi se la squadra di Barbasini dopo la cinquina rifilata al ValliZeri due settimane fa prima della sospensione del campionato saprà riconfermarsi a certi livelli per aspirare al ritorno sul palco della Seconda categoria. Per il ValliZeri quella odierna una delle tappe più importanti per la comitiva allenata dal tecnico Andrea Albareni che scende sul campo dei cugini intenzionatissima nel mettersi di traverso per cancellare l’amara sconfitta in casa del Monti nell’ultimo turno giocato.

"Oggi, ci attende una partita difficile – afferma il ds del ValliZeri Andrea Bellandi – e soprattutto molto importante per noi, come del resto lo sono tutte le sfide. Nel calcio va così, dalla serie A ai dilettanti, ogni sabato o domenica per motivi diversi devi affrontare squadre di spessore e poi nel caso del Pontremoli ancor di più. La nostra forza sarà di credere nelle potenzialità che abbiamo e cercare di dare sul campo il meglio di noi stessi. Poi alla fine ci inchineremo a ciò che sentenzierà".

Macht che vale per l’alta classifica quello che prende piede questo pomeriggio dalle 14,30 sul “Don Rodrigo“ tra Icf Fosdinovo e Dallas Romagnano. Sul “Paolo Deste“ alla stessa ora scendono in campo Attuoni e il fanalino di coda Sporting Marina.

Ebal.