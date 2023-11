Calcio In Terza Categoria tiene banco un inedito derby. Pontremoli-Podenzana promette spettacolo

Il campionato di Terza Categoria che ha già mosso il suo bastimento con gli anticipi Marina di Massa-Romagnano e Salavetitia Seravezza-Sporting Marina prosegue nel pomeriggio celebrando l’ottava giornata che prende piede alle 14,30. Sicuro il record di incasso stagionale per questo primo derby fra Pontremoli Fc e la neonata Podenzana. Molta attesa naturalmente fra le due tifoserie, è previsto un massiccio afflusso sul "Nene Romiti" dalla città del libro e dalla cittadina del Panigaccio.

"Partita che si presenta da sola – dice l’allenatore Riccardo Capiferri –, il sapore del derby finisce di solito per far venire a galla energie nascoste. No, non metto le mani avanti ma il nostro compito si presenta piuttosto impegnativo".

"L’incontro in casa dei pontremolesi è proibitivo – afferma il presidente dell’albiceleste Maximiliano Centofanti –. Il Pontremoli è fortissimo, non alla pari del Romagnano, Seravezza e Montagne, ma perché ha delle individualità di spicco e una buona organizzazione di gioco. Poi alla fine ci inchineremo a quanto sentenzierà il campo". Alla stessa ora al “Don Rodrigo“ a confronto Icf Fosdinovo e Montagna Seravezzina. "Il Montagna è squadra molto aggressiva – sostiene il mister dei lanceri Lombardi –, e fa leva sulle punte per uscire dalla propria metà campo e poi attaccarti nella tua andando a caccia delle respinte. Noi dobbiamo avere il massimo rispetto e prestare massima attenzione se non vogliamo scottarci contro una delle miglior squadra del girone".

Monti–Tirrenia è partita importante, vuoi per gli attori che saranno in campo questo pomeriggio, vuoi perché i Valtaveronensi dell’emergente Barbasini chiedono i tre punti per continuare la loro scalata all’area play off, vuoi perché i gialloblù non possono perdere altro terreno se vogliono confermare i propositi estivi e arrivare appena dopo l’area nobile. Attuoni-Spartak Apuane e Don Bosco-ValliZeri completano la giornata lunedì sera.