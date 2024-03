Calcio, In prima categoria i galletti del tecnico borghetti proseguono a mettere fieno in cascina. "Il Serricciolo ha dato una grande prova di maturità piegando il Capannori in rimonta»

Continua la marcia positiva del Serricciolo che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, mettendo da parte altri tre punti preziosi. Un successo che avvicina sempre di più verso la salvezza e che è il frutto di una prestazione di sostanza in cui i gialloblù hanno saputo reagire allo svantaggio, ribaltando il risultato e costringendo il Città di Capannori a fare i conti con la sconfitta.

"Sapevamo di affrontare una squadra forte e in salute – commenta mister Borghetti – e così è stato. Siamo partiti un po’ contratti e abbiamo sofferto inizialmente la loro qualità tecnica e la loro disposizione tattica. Da una gran punizione da 30 metri siamo andati in svantaggio, ma i ragazzi sono stati bravi a non disunirsi, prendendo dal 20’ le misure giuste e iniziando a creare qualche occasione. Da una di queste abbiamo trovato il gol del pareggio con Forfori, andando così al riposo sull’1-1. Nel secondo tempo i miei uomini sono entrati con voglia e fame di vincere la partita e sono riusciti a prendere in mano il pallino del gioco, creando buone azioni e trovando il raddoppio con Passeri che ha ribaltato la partita. Da lì in poi siamo stati ordinati e non abbiamo concesso nulla all’avversario, portando in porto una vittoria preziosa. È stata una prestazione di maturità che ci farà passare queste due settimane con più tranquillità. Dovremo continuare su questa strada perché la matematica non è ancora a nostro favore".

Il campionato di Prima Categoria riprenderà il 7 aprile con la sfida che vedrà protagonisti i galletti in trasferta contro il pericolante Corsanico.

Ilaria Gallione