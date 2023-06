Borghini affila le unghie verso l’obiettivo ’salvezza’

È ufficialmente iniziato il lavoro di Cristian Borghetti (nella foto) sulla panchina del Serricciolo. Il nuovo mister ha le idee molto chiare e di comune accordo con lo staff tecnico e dirigenziale sta cercando di dare forma alla propria squadra. "Innanzitutto ringrazio il presidente e tutta la società - dichiara - per l’opportunità che mi è stata data. Allenare il Serricciolo è per me motivo di orgoglio perché è la squadra del mio paese e quindi avrò un stimolo in più per darci dentro. Ho accettato la proposta in primis perché i componenti di questa società sono persone umili e serie e poi perché ho bellissimi ricordi sia da giocatore sia nella mia piccola esperienza da mister della Juniores due anni fa. È come stare in famiglia e l’ambiente è sereno e con poche pressioni. Non a caso abbiamo calciatori fuori zona che sono diversi anni che fanno parte della nostra squadra e questo qualcosa vorrà pur dire. Nella prossima stagione cercheremo di fare un campionato più ambizioso, anche se il primo obiettivo logicamente sarà sempre quello della salvezza, da raggiungere nel più breve tempo possibile. Poi vedremo cosa succederà. L’ossatura è stata riconfermata per il 90% perché credo in questi ragazzi. Li ho visti giocare e posso affermare che hanno tutti grandi potenzialità, dai più esperti ai giovani senza tralasciare nessuno. Per il mercato in entrata - conclude – la nostra intenzione sarà quella di arricchire la rosa con qualche innesto mirato per riuscire a creare una squadra più competitiva".

Ilaria Gallione