"Blackout dopo il vantaggio a Serricciolo: peccato, eravamo partiti bene"

Un Serricciolo dai due volti ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza di fila se si considera anche lo stop in Coppa Toscana. Una situazione che deve far riflettere soprattutto perché la squadra alterna buone trame di gioco a momenti di buio totale che finiscono per costare carissimo. Il risultato tennistico di 1-6 con cui il Pescia ha chiuso il match è stata proprio la dimostrazione del deficit di concentrazione che i lunigianesi hanno avuto nella ripresa. Una serie di errori in difesa evitabilissimi, frutto di una scarsa lucidità, hanno portato ad un punteggio pesantissimo.

"Anche se abbiamo giocato un bel primo tempo, andando meritamente in vantaggio con Angelotti – spiega mister Borghetti – dopo aver subito il pareggio allo scadere dei 45 minuti abbiamo avuto un blackout mentale, facendoci addirittura due autogol. Peccato perché eravamo partiti bene e con lo spirito giusto. Non possiamo attaccarci all’alibi degli assenti perché questa è una condizione con cui dovremo fare i conti per almeno altre due settimane. Dovremo cercare di lavorare duramente per evitare queste ingenuità e per ritrovare quella tranquillità che ci permetterà di tornare al successo".

Domenica prossima i galletti saranno ospiti dell’Academy Porcari, formazione attualmente seconda in classifica dopo il pareggio arrivato con il Giovani Via Nova nella prima giornata e la vittoria contro il Cqs Pistoia.

Ilaria Gallione