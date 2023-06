Billal Boujou tiene alto il nome della ’Bertola’ e stende Villagomez

Un successo e due sconfitte per gli atleti della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ nella prima serata IBA della 18esima edizione del ’Città di Carrara’, valido anche per i memorial ’Enrico Ferri’, ’Francesco Franchini’, ’Piero Cerù’ e ’Maurizio Forni’. A vincere ai punti su Villagomez (Boxe Nicotra Alessandria) è stato Billal Boujou (nella foto), allenato da Francesco Cantagalli nella semifinale della elite 57 kg.. Sfortunata la prova di Federico Ronchetti (allenatore Ubaldo Forti) che nella prima ripresa delle qualificazioni della elite 71 kg., perde una lente a contatto e da regolamento è costretto a subire la relativa squalifica. Sconfitta ai punti per Alessandro Parodi (allenatore Cristian Prencipe) che nella semifinale dei 63,5 kg. è battuto da Alessio Germano (Second Aut di Parma). Negli altri incontri Secchiari (Solesino) vince su Aiello (Spes Livorno) nella finalina degli school boys 50 kg.; Tommaso Manni (Biagi Calenzano) si impone ai punti su Giorgio Furia (Massese) nelle qualificazioni elite 71 kg.; D’Evangelista (Biagi Calenzano) vince ai punti su Lekhal (Lucchese) nella semifinale elite 67 kg.. Arbitri: Alessandra Violetta di Arezzo, Carlo Franchi di Barberino, Samantha Forastieri di Pisa, Faik Zaimi di Massa; commissaria Daniela Luzzi di Arezzo.

ma.mu.