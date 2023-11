Basket Nella “Divisione regionale 1“ ligure. La Pontremolese supera l’esame Sestri Levante La Pontremolese si è riscattata dalla sconfitta all'esordio battendo il Sestri Levante per 53-45. Buona partenza in avvio e buon gioco collettivo in fase difensiva, che ha permesso di mantenere un buon margine di vantaggio fino alla sirena finale. Prossimo appuntamento sabato 18 novembre contro la Futura Genova.