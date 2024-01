Basket. Legends senza sbavature. Concentrazione massima. E l’Invictus è strapazzata

legends carrara

82

invictus livorno

55

LEGENDS CARRARA: Bordigoni 2, Diamanti M. 21, Benfatto 3, Donati 18, Tongiani 8, Diamnati L. 2, Viola 16, Peselli 8, Leonardi 4, Olivi. All. Fiorani.

INVICTUS LIVORNO: Odogwe 4, Pappalardo, Mele 8, Mannucci, Cucciolini, D’Attilio 3, Vicenzini 11, Giannetti 2, Ghignola, Bonciani 10, Perasso, Lulli 17. All.Barra

Parziali: 30-10, 50-25, 63-41

Arbitri: Collina di Prato e Cirinei di Pisa

CARRARA – Tornano prepotentemente al successo i Legends che dopo le due ultime sconfitte (in campionato e nella final four di coppa Toscana) strapazzano la Invictus Livorno con un + 27 finale. Risultato mai in discussione, con i gialloviola che partono a testa bassa e dopo dieci minuti sono già sul +20 con un attacco che va facilmente a canestro (in evidenza Michele Diamanti, nella foto, Donati e Viola) e una difesa che concede poco. Nel secondo tempino i locali spingono e con un altro parziale favorevole (20-15) all’intervallo lungo i livornesi sono doppiati. Nel terzo tempino i Legends rallentano il ritmo, gli ospiti ne approfittano per rosicchiare (parziale 13-16), mentre i locali si limitano a controllano la partita che chiudono con il quarto parziale di 19-14. Non eccezionali le percentuali al tiro: 3/10 nelle triple (30), 24/53 sotto i tabelloni (45,1), 25/33 nei liberi (76).

ma.mu.