Basket. Buona la prima per l’Audax under 17. Vittoria a Pietrasanta

Ha chiuso il girone di andata con una sconfitta (48-37 contro lo Sport Pisa) e ha iniziato quello di ritorno con una vittoria (32-56 a Pietrasanta), la squadra under 17 dell’Audax che partecipa al campionato regionale silver di categoria, girone G. Dopo otto giornate, in classifica la formazione allenata dalla coppia Paolo Gallerini-Andrea Zanetti occupa il quarto posto (otto le squadre iscritte) a quota 10 punti, in condominio con lo Sport Pisa, avendo vinto cinque partite e perse tre, 437 i punti realizzati e 362 quelli subiti (differenza +75). La classifica: CM Carrara 16 punti; Cus Pisa 14; Sport Pisa e Audax 10; Massa 8; Lucca 4; Versilia 2; Pietrasanta 0. Ha invece terminato il girone di andata al quinto posto (11 le squadre iscritte) la formazione gialloazzurra che partecipa al campionato regionale under 15 silver, girone B. Anch’essa allenata dalla coppia Andrea Zanetti-Paolo Gallerini (nella foto), in undici giornate l’Audax ha girato la boa di metà campionato a quota 10 (cinque vittorie e cinque sconfitte), 560 i punti realizzati e 539 quelli subiti (differenza +21). La classifica alla fine del girone di andata: Pontedera 20 punti; Etrusca San Miniato e Calcinaia 16; Valdera Capannoli 12; Audax Carrara, Massa, Cascina e Ludec Porcari 10; Dream Pisa 4; Basket Lucca 2; GMV Ghezzano 0.

ma.mu.