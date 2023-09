Banchieri elogia Schiavi: "Tenetevelo stretto: è un giocatore vero"

Sabato sera è andato in scena un simpatico siparietto nella sala stampa dello stadio dei Marmi che ha visto protagonisti il tecnico della Vis Pesaro Simone Banchieri ed il play della Carrarese Nicolas Schiavi. Tra i due, che hanno lavorato insieme in passato al Novara, c’è stato un commosso abbraccio. "Tenetevelo stretto il nino – ha poi detto il mister rivolgendosi ai giornalisti apuani – questo è un giocatore vero. Ho dovuto mettergli un uomo addosso per provare a limitarlo. Già a Novara si vedeva che aveva qualità sopra la media. Secondo me è da categoria superiore, forse anche da due". Nicolas si è preso i complimenti con la compostezza e quel pizzico di timidezza che lo contraddistinguono fuori dal campo. Un ragazzo posato, tutto il contrario di quello aggressivo che si vede sul rettangolo di gioco. "Siamo contenti perché era importante vincere questa partita – ha spiegato l’argentino – sapevamo cosa significava per noi e per la nostra classifica. E’ vero che siamo stati meno pericolosi del solito ma perché loro sono stati bravi a chiudersi dietro. Non c’era tanta profondità da sfruttare come in altre partite. Per fortuna nella ripresa abbiamo fatto quel gol che ha aperto la partita. Penso che grandi occasioni a loro non sono state concesse e nel complesso è stata una buona gara. Più passa il tempo e più dobbiamo mantenerci lucidi per riuscire a segnare".

Riguardo ai tanti provvedimenti disciplinari Schiavi ha commentato: "La gara è stata un po’ nervosa ma grosse cose non sono successe a parte il cartellino rosso che sinceramente è stato involontario: l’ha preso in faccia ma non l’ha visto. E’ stato un match aggressivo e fisico e siamo stati bravi ad adattarci".

Per Schiavi tre partite tutte da titolare ma il turn over è iniziato. "Il mister ha una grande difficoltà perché ha 27 giocatori tutti sullo stesso livello. Chiunque mette in campo può fare la differenza e questa è un’arma a nostro favore". La Carrarese è già a 3 vittorie consecutive ma l’anno scorso ne fece addirittura 4. "Dobbiamo essere bravi a non far succedere quello che è accaduto dopo perché che c’è stato un calo di prestazioni e di risultati. Nello scorso campionato dopo le 4 vittorie sono arrivate 4 sconfitte. Penso, però, che quest’anno siamo una squadra matura su questo aspetto e che riusciremo a continuare su questa strada".

Gianluca Bondielli