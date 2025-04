Arriveranno a Marina di Carrara 126 migranti soccorsi tra Malta e la Libia

Carrara, 27 aprile 2025 – E' Marina di Carrara (Massa Carrara) il porto indicato alla nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée per accompagnare i 126 immigrati soccorsi in due diverse operazioni di salvataggio nelle ultime ore davanti alla Libia e al largo di Malta. L'arrivo è previsto tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina.

Nella prima azione di soccorso erano state salvate da una barca in vetroresina nella zona Sar libica 59 persone, tra cui una donna e 10 minori non accompagnati.

La nave Ocean Viking approderà al porto di Marina di Carrara con 126 migranti salvati tra Libia e Malta

Questa mattina la ong ha effettuato una seconda operazione in zona Sar di Malta dove ha raccolto in mare altre 67 persone. Per il porto toscano è il sedicesimo arrivo di una nave con migranti, il secondo del 2025. Al momento la nave è fra Pantelleria e la Tunisia.

Alla luce di un iter ormai collaudato, i migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere accompagnati con i pullman nel padiglione B di Imm-Carrarafiere per le procedure di identificazione e controlli medici. Dopo essere stati rifocillati, partiranno infine per le strutture di accoglienza selezionate. L’imbarcazione della Ong Mediteranee ha lasciato da poco le acque internazionali e si sta dirigendo verso l’Italia del nord.