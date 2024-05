Trovato il rapinatore delle Poste di Avenza: aveva droga e un grosso boa in casa

Massa, 18 maggio 2024 - Un italiano di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia a Torino con l'accusa di essere il presunto autore di una violenta rapina avvenuta a marzo scorso in un ufficio postale ad Avenza, in provincia di Massa Carrara. Durante la perquisizione nella casa dove vive nel capoluogo piemontese i poliziotti, oltre a una trentina di grammi di hashish riconducibili a persone conviventi con il 40enne, hanno trovato anche un grosso boa. Secondo quanto spiega la Questura di Massa Carrara in una nota, il 40enne sarebbe venuto ad Avenza, zona conosciuta per precedenti frequentazioni, per rapinare l'ufficio postale: quando avvenne il colpo c'era solo un impiegato che fu minacciato e percosso. Poi la fuga con un magro bottino.

Le indagini, condotte dal commissariato di Carrara e dalla squadra mobile avrebbero portato a ricostruire i passaggi di un'auto da subito sospetta ripartita immediatamente dopo la rapina alla volta di Torino e a individuare nel 40enne il presunto responsabile, destinatario poi di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip apuano. I poliziotti hanno quindi raggiunto Torino per eseguire la misura: quando hanno fatto irruzione nella sua abitazione il 40enne si sarebbe dato alla fuga per il centro della città a bordo di un furgone venendo infine fermato, con l'aiuto degli agenti torinesi, dopo un inseguimento. Infine la scoperta a casa del boa. Maurizio Costanzo