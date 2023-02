Massa, muore improvvisamente infermiere del carcere: aveva 52 anni

Massa, 23 febbraio 2023 – Alessandro Lagrasta, storico infermiere del centro clinico del carcere di Massa è venuto a mancare improvvisamente nella notte tra il 21 e il 22 febbraio per un malore. Avrebbe compiuto 52 anni il 10 marzo.



“Con rammarico e commozione siamo venuti a conoscenza dell'improvvisa scomparsa di Alessandro: un amico ormai per tutti noi detenuti del carcere di Massa. La simpatia e positività lo rendevano sopportabile e così anche per noi diventava più umano vivere nel pianeta carcere. Ci mancherà molto! Vorremmo associarci al dolore della sua famiglia esprimendo le nostre più sentire condoglianze. Ciao Alessandro!». È la lettera che i detenuti del carcere di Massa hanno voluto dedicare a Alessandro Lagrasta, storico infermiere del centro clinico del penitenziario. Gli infermieri, i medici, i colleghi e la direzione della Asl Toscana nord ovest, si spiega in una nota, si uniscono al dolore della famiglia per la prematura e inaspettata scomparsa di Lagrasta. “La notte tra il 21 e il 22 febbraio è mancato improvvisamente il nostro infermiere Alessandro Lagrasta, amico e collaboratore esemplare, alla soglia dei 52 anni lasciandoci tutti, colleghi e medici del carcere di Massa, addolorati e increduli”.



La dottoressa Anna Santinami, responsabile del centro clinico Don bosco di Pisa e coordinatrice della sanità penitenziaria per l'Asl Toscana nord ovest, a nome di tutto il personale del carcere di Massa esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alessandro. “Da oltre 20 anni prestava servizio nel carcere; ha dedicato la sua vita interamente all'assistenza dei detenuti, dedicandosi in modo esemplare alla cura e ai loro bisogni, sempre pronto a cogliere le sfumature nei loro occhi e nei loro discorsi con tanta umanità. Lavorando a stretto contatto ho avuto modo di conoscere la splendida persona che era, la sua generosità, le sue doti umane, professionali e il grande spirito di collaborazione e disponibilità nei confronti dei colleghi che sono tutti travolti dal dolore. Ci mancherà tanto".

Maurizio Costanzo