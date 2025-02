La Carrarese risorge: 3 a 2 alla Salernitana

Carrara, 15 febbraio 2025 – Tanta, troppa, la voglia di vincere di una Carrarese in perdita da cinque partite. Calabro manda in campo una formazione a trazione anteriore ma nei primi 25’ di gioco si trova di fronte una Salernitana molto fisica e fallosa che riesce a gravitare di più nella metà campo azzurra. Al quarto e quinto angolo a favore gli ospiti si fanno vivi con Lochoshvili che riesce a svettare ma prima non inquadra la porta mentre il secondo tentativo è facile preda di Fiorillo.

Il primo squillo della Carrarese al 30’ su azione manovrata con cross basso di Cicconi per la girata a lato di Cerri. La seconda occasione al 31’ è letale per i granata: Cicconi in area ubriaca un paio di difensori e lascia partire un tiro cross respinto con difficoltà da Christensen e ribadito in rete di sinistro da Zanon. Tolta la ruggine la squadra marmifera affonda i colpi. Al 35’ su corner irrompe Guarino: testata sopra la traversa. Al 37’ Fiorello esce tempestivamente fuori dall’area per anticipare Cerri ma sono i locali a colpire ancora. Al 42’ punizione ben congegnata con Schiavi che crossa e Finotto che ha il tempo per stoppare e girarsi insaccando con un bel destro incrociato.

Nella ripresa Breda si gioca la carta Verde passando alle tre punte ma la Carrarese colpisce al primo minuto con una bella ripartenza finalizzata dal tap-in di Zuelli su cross teso di Cicconi. 63’ su cross di Bronn Zanon si perde nella marcatura il nuovo entrato Reine Adelaide che in area accorcia le distanze. Subito dopo occasionissima per la Carrarese ma sull’assist di Cherubini manca la doppietta Zuelli svirgolando da ottima posizione. Al 76’ locali ancora pericolosi col tiro secco di Manzari respinto dal portiere. Sul fronte opposto Bronn in mischia spara alle stelle in area. La Salernitana rimasta in partita ci crede e all’85’ si riporta sotto con un gol “sporco” su tiro di Soriano deviato da un difensore. I campani hanno anche la palla con Simy all’87’ di arrivare a un clamoroso pari ma Fiorillo para. Gianluca Bondielli CARRARESE 3 SALERNITANA 2 CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon (74’ Bouah), Schiavi, Zuelli (74’ Giovane), Cicconi; Finotto (74’ Torregrossa), Cherubini (88’ Capezzi); Cerri (56’ Manzari). A disp. Ravaglia, Illanes, Fontanarosa, Cavion, Belloni, Milanese, Melegoni. All. Calabro. SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic (46’ Zuccon), Caligara (46’ Verde), Amatucci (85’ Soriano), Tongya (56’ Reine-Adélaïde), Njoh; Raimondo (70’ Simy), Cerri. A disp. Corriere, Sepe, Corazza, Ghiglione, Guasone, Ruggeri, Girelli, Hrustic. All. Breda. Arbitro: Bonacina di Bergamo; assistenti Meli di Parma e Galimberti di Seregno; quarto ufficiale Burlando di Genova; var Prontera di Bologna; avar Longo di Paola. Marcatori: 31’ Zanon (C), 42’ Finotto (C), 1’ st Zuelli (C), 63’ Reine-Adélaïde (S), 85’ Soriano (S). Note: spettatori 3936 per un incasso di 49182; angoli 1-9; ammoniti Njoh, Stojanovic, Cerri L., Calabro; recupero 2’ e 4’.