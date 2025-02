Giovane padre muore nell’incidente con lo scooter: lo scontro con un’auto

Massa, 13 febbraio 2025 – Sull’asfalto rimangono i segni del tragico incidente, con lo scooter distrutto e l’auto con cui si è scontrato. E’ lutto a Massa per la morte di Lorenzo Molitierno, 29 anni, padre di un bambino piccolo. Il giovane è morto in un tragico incidente stradale accaduto sull'Aurelia, a Romagnano. Erano circa le 12 di giovedì 13 febbraio.

Un giorno come un altro. Lo scooter condotto dal 29enne si è scontrato con un’auto. Un incidente dalla dinamica frontale. I due mezzi sembra percorressero le direzioni opposte. Da capire cosa abbia provocato lo scontro. Diverse le persone che hanno assistito alla scena.

Per questo le chiamate al 118 sono partite immediatamente. Un’ambulanza della Misericordia è stata la prima a prestare i soccorsi. Per Lorenzo Molitierno però non c’è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Non ha riportato gravi conseguenze l’automobilista alla guida dell’auto, un suv compatto nero. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.

L’Aurelia è rimasta interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi. Si cerca di capire cosa è accaduto. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di medicina legale a disposizione del magistrato. Profondo il dolore a Massa, dove il giovane era molto conosciuto.

Lascia la compagna e un bambino di tre anni. Lorenzo Molitierno era un grande tifoso della Massese ma anche un appassionato di ballo. Proprio con la consorte partecipava a gare anche internazionali di latinoamericano.