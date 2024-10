Garage dei condomini e doppi fondi nelle auto per nascondere la droga. Presa banda di pusher

Massa Carrara, 26 ottobre 2024 – Cinque arresti a Massa (Massa Carrara), in esecuzione di misure di custodia cautelare, per spaccio di stupefacenti. Le indagini, condotte dalla squadra mobile apuana, hanno coinvolto cinque italiani tra i quaranta e i cinquant'anni residenti da tempo a Massa, già noti alle forze dell'ordine. Gli accertamenti sono stati svolti tra marzo e settembre e, spiega una nota della Questura, avrebbero permesso di individuare l'intero gruppo che organizzava traffici illeciti di cocaina, hashish e marijuana.

Le piazze di spaccio erano a Massa, nelle zone costiere, compresa l'area versiliese e in alcuni locali pubblici, particolarmente attivi nel periodo estivo. Per eludere i controlli i cinque si sarebbero serviti di nascondigli, come auto parcheggiate in luoghi pubblici con doppi fondi a scomparsa, carene di ciclomotori e garage di condomini utilizzati come base logistica per i rifornimenti. Sequestrati nel corso delle indagini quattro chili di cocaina e hashish.