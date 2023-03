Ciclismo: ecco i giovani della Fabrimar Marco Forever di Massa

I giovani della Fabrimar Marco Forever (Foto R. Fruzzetti)

Massa, 8 marzo 2023 - Prosegue la propria attività nonostante le difficoltà nel reperire giovanissimi da avviare al ciclismo la Fabrimar Marco Forever, società fondata per ricordare un grande appassionato del ciclismo come Marco Manfredi.

Nella stagione che inizierà a primi di aprile per quanto riguarda l’attività su strada, la società massese cara a Giuseppe Di Fresco potrà contare su di un quartetto di esordienti e su cinque giovanissimi.

Il numero permetterà di svolgere una tranquilla attività mentre sono in atto iniziative per cercare di incrementare il numero dei tesserati che rimane uno degli obbiettivi principali della società. Oltre all’azienda Fabrimar, main sponsor della squadra, ci sono altri collaboratori che garantiscono il sostegno, La società organizzerà anche quest’anno a Massa, la gara per giovanissimi nel ricordo di Marco Manfredi.

Queste le due squadre giovanili per il 2023 che saranno seguite da Gianluca Lazzini, Leonardo Pucciarelli e Mirco Gazzoli.

ESORDIENTI: Nicolas Stella, Gabriele Baldini, Mikail e Sean Canale. DS Gianluca Lazzini, Leonardo Pucciarelli, Mirco Gazzoli.

GIOVANISSIMI: Gabriele Baldini, Matteo e Martina Batolla, Nicolas Luciani, Alessia Antonucci.

Antonio Mannori