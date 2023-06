Ecco la scuola a misura del lavoro. "Creiamo i professionisti richiesti"

Massa, 20 giugno 2023 - Le aziende hanno fame di personale formato e specializzato e faticano a trovarne sul territorio. Il progetto della Fondazione Prime per l’Istituto tecnico superiore, che finalmente apre il suo corso anche a Massa Carrara, rappresenta la chiave di volta. Come anticipato da La Nazione, sono aperte le iscrizioni per il percorso di studi “Neomech23” che partirà a ottobre ed è organizzato da ITS Prime in collaborazione con Confindustria. Una novità essenziale per la provincia apuana e le sue imprese, come spiegano Ludovica Fiaschi, presidente Its Prime, e Umberto Paoletti, direttore di Confindustria Livorno Massa Carrara e dell’agenzia Assoservizi Formazione.

"In provincia le entrate previste a maggio e luglio sono 1.600 e nel 45,8% dei casi si profilano difficoltà di reperimento, secondo le rilevazioni di Excelsior – evidenzia Paoletti –. In particolare per i di profili di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, si prevedono 460 assunzioni, di difficile reperimento nel 69,7% dei casi. Le aziende cercano professionalità specifiche che oggi risultano introvabili, nonostante la disoccupazione". "I nostri corsi, altamente professionalizzanti e verticali sui settori di interesse, rappresentano un approccio formativo empirico e laboratoriale volto a garantire un solido e concreto futuro professionale ai nostri studenti – spiega Fiaschi. – Da qualche anno abbiamo iniziato ad assume un ruolo sempre più regionale. Abbiamo quindi inaugurato percorsi formativi con i maggiori distretti produttivi della nostra regione: quello cartario a Lucca, il ferroviario e il meccanico a Pistoia, il meccanico e il lapideo a Massa Carrara. La bontà del nostro lavoro è testimoniata dai fatti: oltre il 90% degli studenti trova un lavoro qualificato ed in linea con il percorso di studi svolto entro poche settimane dal diploma ed in alcuni casi prima del suo conseguimento".