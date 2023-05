Carrara, porte aperte ad Aero Alliance. Alla scoperta delle mega turbine

Carrara, 22 maggio 2023 – Felici per l’esperienza anche i dipendenti, solitamente circondati, durante i turni, dai rumori di macchinari e procedure da eseguire con precisione millimetrica. Oggi, la scena è invece presa da un via vai di amici e parenti, mentre i rumori sono sostituiti dalle domande dei bambini, incuriositi davanti a turbine e macchinari di ogni genere. Fra i corridoi degli enormi capannoni, Fabio Tornese, da oltre un anno in Aero Alliance, che ha portato con sé fidanzata e cugini: "Noi l’azienda la viviamo tutti i giorni per otto ore al giorno – ha detto –. Raccontare a casa, però, è una cosa completamente diversa rispetto al poter descrivere nel concreto il nostro operato. Siamo molto contenti di poter condividere ciò che facciamo. La nostra, poi, è un’azienda di nicchia e mostrarla ci dà ancora più soddisfazione".

"È importante e piacevole avere modo, ogni tanto, di condividere con le famiglie il proprio luogo di lavoro – ha raccontato assieme a moglie e figlio Riccardo Catastini, dipendente fin dai primi giorni di apertura –. L’anno scorso non ero potuto venire ma i colleghi mi hanno raccontato che era stata una bella esperienza, così quest’anno ho portato anche io la mia famiglia. Non è un’officina angusta o buia come tante altre, anzi, è molto grande e luminosa perciò ai bambini fa molto piacere potersi muovere ovunque e scoprire ciò che facciamo".