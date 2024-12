Ad Aulla un viaggio nella biblioteca di Giorgio Spini

Massa Carrara, 9 dicembre 2024 – Un viaggio nella biblioteca di Giorgio Spini attraverso le dediche sui libri, per raccontare una vita di studio, ricerca, amici, intellettuali. Si svolgerà il 14 dicembre, con inizio alle ore 10.30, alla biblioteca civica Salucci-Spini di Aulla (Massa Carrara) l'evento “Al chiarissimo prof. Spini...”. Verranno messe in mostra le dediche che vari personaggi della storia e della cultura hanno scritto sui libri che avevano inviato a Giorgio Spini. Il programma prevede i saluti del sindaco di Aulla Roberto Valettini e gli interventi del presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini, di Franco Cardini già assistente ordinario di Giorgio Spini tra il 1971 e il 1985 e della bibliotecaria e archivista Marina Carbone. Interverrà anche il professor Franco Bonatti per ricordare lo storico lunigianese Giulivo Ricci, a 100 anni dalla nascita. “Recentemente - ricorda Spini-la dottoressa Federica Pucci ha ricevuto il premio Giorgio Bouchard della Deputazione subalpina di Storia Patria per la sua tesi di laurea magistrale sul riordino e la valorizzazione del Fondo Librario Giorgio Spini ad Aulla.Una conferma della validità di questa donazione che come Famiglia Spini abbiamo fatto alla biblioteca comunale spazzata via dall'alluvione del 2011 proprio per contribuire alle strutture culturali della Lunigiana".