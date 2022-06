Torna la Ztl a Colonnata

Carrara, 14 giugno 2022 - In vista della bella stagione nel paese di Colonnata torna la zona a traffico limitata, ma in versione allargata: dalle 8 alle 24 per tutti i fine settimana compresi tra l’11 giugno e il 25 settembre. Zona a traffico limitato tutti i giorni nel periodo tra il 6 e il 21 agosto, in previsione della maggiore affluenza turistica. In concomitanza con il divieto di accedere in auto al paese, scatta il servizio di bus navetta gratuito, che farà la spola tra il parcheggio retrostante l’ex stazione della ferrovia Marmifera e il centro del paese.

L’accesso a Colonnata sarà comunque consentito ai residenti, ai possessori di immobili e ai titolari - gestori di attività commerciali muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comando polizia municipale, ai veicoli adibiti al carico e scarico merci solamente nella fascia oraria dalle 8 alle 11, ai veicoli a due ruote e ai mezzi al servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno, ai mezzi di soccorso, emergenza, pronto intervento e delle forze dell’ordine.

Da palazzo civico informano che: “il rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato di Colonnata, sono da considerarsi validi (e dunque non dovranno essere rinnovati) i permessi rilasciati nel 2021. Dovranno provvedere a rinnovare il permesso, recandosi presso il comando di polizia municipale solo ed esclusivamente coloro che abbiano cambiato il mezzo, variato la residenza o abbiano smarrito il vecchio permesso. In queste fasce orarie ovviamente il centro di Colonnata sarà collegato con il parcheggio ai piedi del paese con un servizio di bus navetta, gratuito. In questo modo cerchiamo di andare incontro alle richieste di chi vive e lavora nella frazione, e di agevolare al massimo la presenza di visitatori e turisti”.