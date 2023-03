Zeri punta sugli alunni e le parole Una giornata dedicata al dialogo

Prendersi cura degli altri con le parole. E’ questo il senso della giornata didattica riservata agli studenti delle scuole elementari e medie residenti nel Comune di Zeri. Attraverso laboratori didattici, lettura ad alta voce, lettura condivisa e presentazione di libri verranno interpretati alcuni testi e pubblicazioni che affrontano argomenti legati a “Parole Morbide, Parole Ruvide, emozioni da sentire”, principi fondamentali della Costituzione Italiana, educazione civica. L’appuntamento è per venerdì 24 alla scuola di Coloretta con “21esime parole d’Zeri”, evento nell’ambito della Festa della Toscana 2022, cofinanziato da consiglio della Regione Toscana, Comune, Proloco, Croce Verde, Fratres, e organizzato dalla Coop Radice Lunigiana.

I laboratori didattici per i bambini si concentreranno sulla responsabilità delle parole e della comunicazione fin dall’infanzia in funzione di formare ed esprimere in modo libero e corretto le proprie emozioni da grandi. "Siamo orgogliosi di questo progetto – spiega il sindaco Cristian Petacchi – perché quello di Zeri è risultato il primo in Toscana".

I libri saranno consegnati gratuitamente a tutte le bambine e i bambini della scuola elementare. Condurranno i laboratori e le narrazioni Claudia Centi, vicesindaco del Comune di Castelfiorentino e assessore alla cultura, scrittrice per adulti e bambini. Assieme a lei Cristina Bartoli, scrittrice ICWA, pedagogista e bibliotecaria. L’autrice terrà un laboratorio didattico per i piccoli concentrandosi sulla responsabilità delle parole e della comunicazione fin dall’infanzia in funzione di formare e esprimere liberamente e correttamente le proprie emozioni da grandi.

L’evento si completa con la mostra dei volumi della collana ‘Viaggio in Toscana’ del Maestro d’arte Massimo Tosi da venerdi fino al 30 maggio alla sede della Croce Verde Coloretta. Tutti i cittadini potranno consultare liberamente la collana per scoprire la ricchezza del patrimonio artistico e culturale attraverso gli acquerelli del Maestro d’arte Massimo Tosi.