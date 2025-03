’Zaccagna’, qui è il pericolo . Forza Italia chiede chiarimenti sulle politiche scolastiche

"Gli studenti dello ’Zaccagna’ sono penalizzati e meritano risposte concrete dalle istituzioni". L’appello è lanciato in una nota congiunta da Giuseppe Bergitto, segretario comunale di Forza Italia, insieme al segretario provinciale del partito Gianenrico Spediacci. Il tema è quello dell’edilizia scolastica e il contesto sono i problemi strutturali dello ’Zaccagna’, su cui i due segretari chiedono chiarezza alle istituzioni. "Il tema sollevato dalla presidente del consiglio d’istituto e dal comitato studentesco - spiegano - sono l’ultimo esempio di una realtà che da troppo tempo affligge le scuole della nostra provincia. La Cna ha organizzato allo ’Zaccagna’ un evento che ha posto al centro della discussione l’importante e grave situazione delle truffe on line con un focus nel settore, ma, purtroppo, invece di trovare soluzioni efficaci, l’evento ha fatto emergere un paradosso inquietante.

A partecipare a questo incontro erano presenti le alte cariche del governo cittadino, provinciale e regionale di stampo Pd, che hanno preso parte senza aver mai dato risposte concrete in merito ai gravi problemi infrastrutturali della scuola". Proprio fuori dallo ’Zaccagna’ gli studenti hanno affisso alcuni cartelloni riferiti alla situazione della scuola. In uno dei cartelloni è scritto ‘Tranquilli, non cadiamo nelle truffe. La realtà virtuale è lontana, ma quella reale ci cade addosso’; seguito da un secondo cartello che recita ‘Parlano di attenzione alle truffe, ma i veri truffati siamo noi studenti, vittime di promesse mai mantenute’.

Nella nota i segretari ricordano poi la recente notizia, riferita dal presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, circa i tagli del governo Meloni sui fondi per la manutenzione strade. "Un’ulteriore distrazione dalle vere problematiche del nostro territorio - proseguono Bergitto e Spediacci - che ha visto questi tagli connessi anche alla manutenzione delle scuole. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’edilizia scolastica provinciale è un problema che affligge la nostra provincia da anni, ben prima che i tagli del governo Meloni venissero introdotti. Alla Provincia chiediamo a che punto siano i progetti per le scuole, come il liceo scientifico, e quali azioni concrete saranno intraprese per garantire che le scuole del nostro territorio siano sicure e moderne, non costringendo così i ragazzi a studiare in condizioni inadeguate".