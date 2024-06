Wild summer, gran finale. Palio delle Valli e pedalate

Il conto alla rovescia è finito e oggi e domani si va in scena. L’Associazione Presepe Vivente ricorda che oggi e domani prosegue a Equi la quinta edizione del Wild Summer Fest.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, si parte alle 8.30 con l’escursione guidata ‘Verso la Nord del Pizzo’. Alle 17 inaugurazione primo Palio delle Valli (presentazione squadre e primi giochi). Dalle 19,30 cena e poi musica dalle 22:30. Mentre invece nella giornata di domani il via alle 8,30 con ‘Apuane e Birra’ escursione internazionale Cai per la giornata Nazionale in Cammino nei Parchi. Alle 9.30 prenderà il via la ‘Ciclo pedalata SloWild’ per andare alla scoperta dei borghi della valle del Lucido. Alle 9.30 la scampagnata a 6 zampe alla scoperta delle meraviglie di Equi Terme. Dalle 12,30 pranzo nell’area ristoro. Lo svolgimento e l’organizzazione dei vari appuntamenti si può conoscere in dettaglio e precisione telefonano ai numeri 371-6277631 e 371-6289669 o consultando le pagine www.facebook.com/wildsummerfest e www.instagram.com/wild.summer.fest_equiterme. La cucina della festa, rigorosamente casalinga propone ravioli, testaroli, grigliata, sgabei, porchetta e patatine fritte, oltre alla buona birra.