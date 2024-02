White Marble Marathon con 2 olimpionici in gara

Grandi atleti domenica alla “White Marble Marathon”, organizzata dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto di Fondazione Marmo Onlus. La gara sind dalla prima edizione ha sempre portato sulle strade di Massa Carrara importanti maratoneti del panorama nazionale e internazionale, drazie alla passione del presidente Paolo Barghini e dello staff. La gara più corta in programma sarà la 10 chilometri ‘Per Davide’ che quest’anno comprenderà la novità della corsa per coppie ‘We Love Marble Ten’. Poi la ‘Half Marathon’ mezza maratona da 21 chilometri, la ‘Marble Hero’ da 30 chilometri e infine la classica maratona da 42 chilometri ‘White Marble Marathon’. Tra le novità anche la partnership siglata con lo sponsor ‘Dole’, che ha permesso di avviare una collaborazione sportiva con la società milanese DDS-7MP Triathlon Team del presidente Luca Sacchi. Una collaborazione che permetterà di avere alcuni dei corridori di punta della società lombarda domenica ai nastri di partenza, aumentando ulteriormente il livello della competizione.

Alla mezza maratona di 21 chilometri parteciperanno infatti due atleti in corsa per le prossime Olimpiadi di Parigi: l’italiano Michele Sarzilla e il cileno Gaspar Riveros Diaz, che scalderanno i motori in vista dell’importantissima prossima stagione agonistica. Con loro altri rappresentanti del team, che anche quest’anno ha scelto la Toscana per il primo training camp dell’anno. Sono Andrea Figini, con un 2023 ricco di vittorie sia su distanza olimpica (Baldassare e Recco) sia su quella sprint (Idroman) oltre a un rilevante 7° posto al Challenge Davos, e Stefano Micotti che nell’ultima stagione si è tolto più di una soddisfazione, su tutte il primo posto nello storico Triathlon Internazionale Olimpico di Caldaro.

Da sottolineare anche la presenza di altre tre atlete che prenderanno parte alla 10 chilometri: la portacolori del team Denise Cavallini, vincitrice del Triathlon Sprint di Faenza, e le due triatlete del 7MP Squad Carlotta Bonacina, la più veloce nel MilanoTRI distanza sprint, e la giovane Adelaide Anna Badini Confalonieri, campionessa italiana Junior di triathlon. "Sono veramente contento di questa partnership con la DDS-7MP – spiega il presidente Paolo Barghini – che ringrazio sinceramente, visto che hanno accettato con entusiasmo di portare alcuni dei loro migliori corridori alla nostra gara. Si tratta di atleti con un palmares importante, con vittorie che si commentano da sole e confermano il grande livello agonistico che vogliamo portare ogni anno con la White Marble Marathon".