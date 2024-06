Weekend alle urne. Europee e comunali. Oggi aprono i seggi. Scrutinio ’spezzato’

Oggi nel primo pomeriggio si apriranno i seggi per eleggere i deputati al Parlamento Europeo e le nuove amministrazioni comunali in otto Comuni della Lunigiana. Gli elettori di Massa Carrara sono 166mila e 950. Le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per la democrazia, in cui i cittadini hanno l’opportunità di scegliere i rappresentanti che li guideranno attraverso le complesse dinamiche dell’Unione Europea. Sono 705 gli europarlamentari con i seggi ripartiti in base alla popolazione di ciascuno stato. L’Italia eleggerà 76 deputati. In Toscana, la lista dei candidati per le elezioni europee del 2024 riflette un’ampia varietà di visioni politiche e di esperienze. Si potrà votare dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani 9 giugno. Lo spoglio delle Europee inizierà alle 23 di domenica in contemporanea con gli altri Paesi europei. Per votare, i cittadini devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento d’identità valido. Chi non ha la tessera elettorale, l’ha smarrita o ha esaurito gli spazi, deve rivolgersi all’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza. Gli elettori possono esprimere un voto alla lista, segnando fino a un massimo di 3 preferenze all’interno di una stessa lista, con alternanza di genere (due uomini e una donna, due donne e un uomo, un uomo e una donna o una sola preferenza). Se nelle prime ore di lunedì si sapranno quindi i dati che si prestano a una lettura più politica, bisognerà attendere il tardo pomeriggio per conoscere i nomi dei nuovi sindaci. Una lettura che potrebbe pesare anche sulla politica locale.

È una tornata elettorale strana, quella che si apre oggi, intanto per quanto riguarda la cadenza: mai infatti si era votato di sabato pomeriggio e di domenica. Il che porta delle conseguenze anche per lo scrutinio: domani sera alle 23, ovvero alla chiusura dei seggi, toccherà alle Europee, mentre invece da lunedì alle 15 alle comunali, che in terra apuana sono sotto i riflettori per ben 8 cittadine le quali vengono chiamate a scegliere un nuovo sindaco. Uno spoglio diviso anche perché in entrambi i casi sono previste le preferenze, elemento che allunga le procedure.

Per il voto alle europee verrà consegnata una scheda di colore rosso dove si potranno esprimere da una ad un un massimo di tre preferenze, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato nelle righe poste al fianco della lista votata. Nel caso in cui vengano espresse più preferenze, dovranno riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza, perciò si potranno votare o due uomini e una donna o due donne e un uomo, tutti della stessa lista. Si vota con sistema elettorale proporzionale e soglia di sbarramento al 4%.

Come ad ogni tornata elettorale gli uffici Anagrafe dei vari Comuni rimarranno aperti per il rilascio carte di identità per fini elettorali oggi e domani. A Massa sarà aperto oggi dalle 9 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. E’ stato organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. A Massa è garantito da Misericordia e Croce Rossa Italiana solo su prenotazione da effettuare telefonicamente (Misericordia San Francesco tel. 0585/43742; Croce Rossa 328/9080509).

