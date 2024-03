Waterfront, via ai lavori sulle strade. Trasloco per la statua del Buscaiol

Sono in partenza i lavori previsti per il lotto 2 del waterfront. Proprio in questi giorni è in programma l’avvio dei cantieri con i primi interventi programmati sul viale Zaccagna. Nel frattempo procedono spediti le opere per la realizzazione della nuova passeggiata inserita nel lotto 4, con il termine dei cantieri pianificato per la fine di agosto. Per la prossima settimana è in programma l’inizio della posa della nuova pavimentazione. Un intervento complesso e atteso quello del nuovo waterfront e ieri nella commissione urbanistica, presieduta da Augusto Castelli, è stato fatto un punto sulla situazione dei vari lotti in cui è stato diviso il mega progetto, in particolare dei lotti 1 e 2. Lotti che andranno a ridisegnare la viabilità tra viale XX Settembre, viale Colombo, viale Zaccagna e il viale da Verrazzano.

La statua del Buscaiol, per permettere l’avvio dei lavori, sarà spostata dalla sede storica attuale per essere momentaneamente disposta nella zona del ristorante ‘Ciccio Marina’. A illustrare in commissione i dettagli sulle tempistiche, oltre agli assessori Moreno Lorenzini ed Elena Guadagni, presente anche la Polizia Municipale di Carrara e alcuni tecnici dell’Autorità Portuale insieme al dirigente Luca Perfetti. "L’ambito 1 coincide con l’area alla sinistra del Carrione – ha spiegato l’ingegner Mirko Leonardi – e riguarda le nuove opere di attraversamento della foce per raggiungere il porto, spostando il nuovo varco di accesso di levante. Del lotto 1 i lavori inizieranno non prima di un paio di mesi perché siamo ancora nella fase delle ultime autorizzazioni. Per quanto riguarda invece il lotto 2, gli interventi in viale Zaccagna e viale Colombo inizieranno proprio in questi giorni. Si procederà per prima cosa alla sistemazione a rotatoria degli incroci tra il viale e via Modena e l’incrocio tra il viale e via XX Settembre".

Opere che occuperanno un mese di lavoro, prevedendo una nuova sistemazione a rotatoria degli incroci con isola centrale. Una volta trascorso il primo mese si procederà ad avviare gli interventi previsti sui tratti rettilinei, organizzati in maniera da non interrompere la continuità veicolare in nessuna delle direzioni. Si procederà per tratti di circa 300 metri ogni volta organizzato con un’area di cantiere al centro e permettendo di circolare alla destra e alla sinistra. Finiti i lavori al centro, si sposterà poi il cantiere verso mare e verso monte. Grande importanza sarà data anche al verde, con piante da tenere e rinnovare già individuate durante il progetto esecutivo e con valutazioni fitosanitarie delle piantumazioni esistenti. Ben quattro imprese si occuperanno della gestione del verde, che ha un rilievo importante nel progetto.