Volontari in campo I custodi del patrimonio

E’ stato il frutto di un grande lavoro di squadra il successo della prima mostra degli “Uffizi diffusi” che ha portato a Pontremoli il ritratto del Conte Arese dipinto da Hayez, esposto nella Sala dei sindaci trasformata in museo. E per la chiusura, in PIn occasione della visita del direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt, il Comune di Pontremoli ha consegnato i riconoscimenti ai volontari e alle associazioni che hanno contribuito fattivamente all’accoglienza dei visitatori della mostra. Un’organizzazione che ha visto la presenza di almeno un volontario tutti i giorni dal 5 maggio all’8 ottobre, per cinque ore al giorno suddivise in turni di 3 ore al mattino e 2 al pomeriggio. Un impegno notevole, assolto dalle associazioni e dai volontari in modo ammirevole.

L’assistenza ha dimostrato tangibilmente che all’interno della comunità pontremolese e non solo esistono persone che provano piacere nell’impegnarsi, senza un ritorno a livello personale, per il bene comune, mosse semplicemente dall’amore e dall’attaccamento per la città e per il suo splendido territorio. Persone che fondamentalmente hanno la percezione di aver ereditato un “tesoro” e sentono la necessità e il dovere di tramandandarlo, per quattro possibile al meglio, alle future generazioni. Nell’attestato l’amministrazione comunale ha voluto riconoscere a queste persone e alle loro associazioni un’identità nuova, coniando un nuovo ruolo nell’ambito del volontariato, è stato infatti consegnato a ciascuno un attestato che li riconosce come “Custodi volontari del patrimonio”.

Le associazioni, le istituzioni, i semplici cittadini che dedicato una parte del loro tempo e hanno ricevuto il riconoscimento sono: (associazione culturale Vasco Bianchi) Paola Bianchi, Valentina Bianchi, Laura Vescovi, Cecilia Crispo, Maurizio Ratti, Silvia Rossi, Luciana Risoli e Andrea Canova; (Terra Lunae) Tosca Bertolini, Andrea Varesi Liserio; (Amici del Campanone, Milano) Milena Colombo, Tosca Bertolini; (Corale Santa Cecilia) Franca Bellotti,Giorgio Babbini, Giovanna Transitano, Carla Giambiasi, Anna Ribolla; l’Istituto Penitenziario Minorile Femminile coordinato dall’operatore Simone Andreazzoli; (Carabinieri in pensione) Giovanni Franchini, Antonio Sanna; (Centro Ricreativo Comunale) Daniela Cavatorta, Bruna Cavalli, Paola Bianchi Tondin, Rosanna Pinotti; (Asd Folk Sport Teglia) Monica Taini; (Cai Pontremoli) Graziella Nadotti, Fernanda Piagneri, Maria Grazia Domenichini, Alda Furia; (Smiling Children) Donatella Armanetti; (Pro Loco Pontremoli) Stefano Beschizza, Andrea Varesi Liserio, Petra Ciucanu, Silvana Beretta, Elisabetta Gussoni, Bruna Cavalli, Lucia Bolmini, Elisa Bardini; poi gli studenti dell’Istituto Belmesseri per ragioneri a indirizzo turistico e i singoli cittadini Giulia Argenti, Luca Perdixi, Gabriele Cocco, Gianpaolo Menconi, Chafik Soumia, Marta Massari, Roberto Castellazzi, Domenico Talarico, Amelio Antoni, Alberto Pieroni.

Natalino Benacci