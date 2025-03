Volontari civici in campo: "Boom di giovanissimi in musei e biblioteche. Mappa dei progetti"

Sono tanti, amano il loro territorio e ogni anno si mettono a disposizione del Comune per portare avanti – proponendo o sposando – progetti dedicati al miglioramento del territorio. Dall’aiuola di una rotatoria davanti casa alla cura dell’accoglienza nelle strutture della cultura apuana. Ma non solo. Sono i volontari civici di Massa, i cui nomi sono raccolti (e aggiornati di anno in anno) in un apposito albo. Lo scorso 28 febbraio è scaduto il bando per presentarsi quali volontari civici per il 2025 e sono allo studio le attività per le quali ’impiegarli’.

"Quest’anno il bando aveva finalità più specifiche, abbiamo puntato tanto sulla cura del patrimonio culturale e ambientale pubblico – ha spiegato l’assessore con delega al volontariato, Giorgia Garau – Al centro dell’attenzione ci sarà ad esempio il Museo Guadagnucci, dove potranno mettersi all’opera tanti giovanissimi. Ho parlato con alcuni di loro, insieme a chi gestisce il museo lavorano e fanno direttamente accoglienza sia al turista che al cittadino in visita. Un modo per avvicinarli ai punti di interesse e al patrimonio che abbiamo nel territorio. Riflettori accesi anche sulla gestione dell’archivio comunale e delle biblioteche, anche qui si va dall’accoglienza alla gestione prenotazioni e non solo. C’è poi chi si è offre di prendersi cura del verde pubblico, giardini e aiuole sempre nel contesto di cittadinanza attiva. Tante proposte molto belle, sono state deliberate nel corso dell’anno. Chi si offre tramite il bando propone spesso e volentieri invia diretta idee e progetto, ma naturalmente il Comune suggerisce e offre opportunità di mettersi in pratica. I volontari civici sono stati al mio fianco anche nell’organizzazione di grandi eventi, penso al concertone di Radio 105 la scorsa estate. Si affiancano alle associazioni, la cui rete capillare è preziosissima". Il Comune ha istituito il servizio nel 2015, poi nel 2018 è stato ampliato il range delle attività da poter svolgere. Lo scopo è quello di valorizzare forme di volontariato dirette al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente, favorendo attività svolte nell’interesse generale e ritenute importanti per la collettività. Il servizio civico è svolto da cittadini over 16 in forma volontaria e gratuita.

Irene Carlotta Cicora