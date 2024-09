“Volare senza limiti”: i Lions in volo insieme ai giovani con disabilità

Massa, 10 settembre 2024 - Ci siamo quasi, l’atteso evento “Volare senza limiti”, promosso dai Lions Club del Distretto 108La della Toscana, prenderà il volo sabato 14 e domenica 15 settembre a Cinquale. Protagonisti i ragazzi con disabilità che, in pochissimi giorni, hanno tempestato di richieste l’apposita casella mail [email protected], dedicata alla prenotazione del proprio volo. “L’evento si avvia ad essere un ennesimo sold out”, hanno commentato gli organizzatori con soddisfazione. Chi fosse interessato si affretti dunque a prenotare il proprio posto.

La manifestazione prenderà il via sabato 14 alle 9.30, con il primo dei voli in programma, e così a seguire fino alle 18.30. Stesso programma per la giornata di domenica 15 settembre. “I 25 Lions Club del Distretto 108La che sostengono il service ringraziano il Comune di Massa per aver patrocinato l’evento, l’aeroclub Apuo Versiliese, l’aeroclub “Carlo Del Prete” di Lucca-Tassignano e l’aeroporto Municipale di Massa Cinquale, che hanno messo a disposizione ben 4 aerei quattro posti per la buona riuscita dell’iniziativa. Il nostro grazie – concludono i Lions – va a tutti loro perché hanno reso possibile la realizzazione di "Volare senza limiti", ossia di un service che genera felicità sia nei ragazzi e nelle loro famiglie, sia nei volontari che per due giorni si metteranno a disposizione dell'iniziativa per far sì che il sogno di tanti ragazzi si avveri. La risposta ricevuta lo dimostra: “Volare senza limiti” tocca il cuore di tutti, e insieme possiamo volare in alto!”

Caterina Ceccuti