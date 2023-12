Vita nuova per la piazzetta: approvato il piano

La giunta ha approvato il progetto per rifare la piazzetta che si trova nell’intersezione tra via Verdi e via San Francesco. Un progetto da oltre trecentomila euro che prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione con una combinazione di pietra arenaria di ‘Matraia’, alternata a liste decorative in marmo bianco di Carrara con finitura sabbiata. Con questo intervento si va a riqualificare una zona centrale di Carrara est, a pochi passi dal museo Mudac, e da troppo tempo transennata perché pericolosa.

Nello specifico il progetto prevede anche la realizzazione di nuove aiuole, che saranno rivestite in muratura con le attuali pietre a vista, intercalate da sedute sagomate in marmo bianco di Carrara. Le aiuole invece saranno realizzate con piante di bosso, essenze di olivo e alberature di latifoglie. Previsti anche interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche con rampe di raccordo tra il piano carrabile e il piano pedonale. "Sulla base dei livelli di priorità riscontrati in funzione dello stato conservativo e del decoro urbano delle pavimentazioni stradali – si spiega nella delibera di giunta relativa al restyling –, dei marciapiedi e delle piazze pubbliche e sulla base delle risorse economiche poste a bilancio che l’amministrazione comunale, ha stabilito il l rifacimento della piazzetta posta nell’intersezione tra via Verdi e via San Francesco, in quanto attualmente si trova in un uno stato di degrado totale".

Si tratta di un importante intervento da parte dell’amministrazione comunale, dopo le richieste dei residenti che da tempo chiedevano un’azione concreta per riqualificare la zona e renderla più bella.