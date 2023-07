"Vissuti e immaginati" Così l’arte contemporanea si interroga sul ’viaggio’

L’associazione Fly Art approda al Museo Ugo Guidi 2 di Massa con la mostra internazionale d’arte contemporanea “Viaggi Vissuti, viaggi immaginati”, aperta fino al 13 luglio, a cura di Roberto Borra e Alberto Bongini con l’introduzione del critico d’arte e giornalista Lodovico Gierut. Il progetto, ideato e organizzato dall’associazione culturale Fly Art di Torino, è patrocinato dal Museo della Permanente di Milano che presenta uno dei suoi artisti, dal Comitato archivio artistico-documentario Gierut di Pietrasanta, dalla Casa-Museo ’Ugo Guidi’ di Forte dei Marmi, dal Movimento culturale Brancati di Scicli (Ragusa) e dal Centro d’arte internazionale The Artist’s Pool di Londra con alcuni suoi artisti.

All’interno troviamo anche l’innovativo progetto pittorico del lombardo Alessandro Docci dal titolo “Mimetismo Urbano” con l’esposizione di 10 opere. Docci reinterpreta le principali città italiane compiendo con l’ausilio di Google Map un volo sulle planimetrie cittadine per estrapolare e poi dipingere con originalità le figure simboliche degli animali che storicamente le rappresentano. Gli altri artisti in mostra provengono da varie regioni italiane e dall’estero. Per l’occasione si possono ammirare le fotografie artistiche di Anne Conway, fotografa inglese collaboratrice del National Geographic, del New York Times, di Bell’Europa e di altre prestigiose riviste illustrate. Straordinario il tributo offerto ai visitatori sul tema del “viaggio vissuto” dalla presenza di una fotografia storica di grande valore artistico e documentario di Sebastiao Salgado. E’ presente anche un’opera a tecnica mista del compianto maestro Ezio Gribaudo che rappresenta la suggestiva corsa dei cavalli sotto a millenaria Abbazia della Sacra di San Michele. Presenti poi le opere del compianto Piergiorgio Ravinale, detto Piergi, pittore allievo del maestro Felice Casorati, creatore delle campagne stampa della Martini e Rossi e della Gibaud. Un artista misterioso e poco noto riscoperto attraverso un grande lavoro di recupero e valorizzazione da parte dell’associazione Fly Art sostenuta dalla figlia Claudia e dalle puntuali analisi critiche di Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei. Un ulteriore valore aggiunto alla mostra è rappresentato dalla presenza di uno splendido olio su tavola del maestro Carmelo Candiano, scultore e pittore di rilievo del Gruppo dei Nove di Scicli.

A sostegno del dialogo tra le generazioni la mostra presenta anche le opere del maestro d’arte accademico cinese Jin Yu. Ma non è finita. Tutto questo dialogherà con le nuove frontiere delle cosiddette “opere immateriali Nft” proposte da Philippe Staniscia, artista internazionale e referente esperto dell’associazione Fly Art. L’ingresso è libero con questo orario: venerdì 15-19; sabato 10,30-12,30 e 15-19; domenica 10,30-12,30 e 15-19.