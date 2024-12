Visite mediche e tempi biblici. Presidio al Noa

Presidio davanti al cup dell’ospedale delle Apuane, poi una visita all’Opa per Usb con Marco Lenzoni (nella foto) per segnalare i problemi che sta vivendo la nostra sanità. "Siamo qui davanti - racconta all’ingresso del Noa - con la Consulta popolare della sanità di Massa. Grazie al lavoro dei volontari e professionisti intimiamo all’Asl che i cittadini vengano rispetati, che gli esami vengano dati in tempi che abbiano un senso. Stessa cosa per un semplice esame a 200 chilometri di distanza: la legge deve essere rispettata, la Costituzione dice che abbiamo diritto alla salute, è un diritto. Rivolgetevi al nostro sportello per vedere rispettati i diritti che abbiamo tutti".

Dopo la visita dei membri al Noa, Lenzoni si è poi spostato all’ospedale del Cuore. "Veniteci a trovare nella sede della Usb in via Galilei Galilei 12 davanti al tribunale di Massa per avere l’assistenza che ci meritate". Il volantino di presentazione parla chiaro: "Lo sportello si occupa di fornire orientamento e supporto per i problemi socio-sanitari relativi all’accesso ai servizi pubblici del servizio sanitario nazionale. Hai chiamato il Cup, ma le liste per il servizio richiesto sono chiuse? Non sei riuscito a prenotare una visita nei tempi previsti dalla ricetta? Per fare un esame sei costretto a rivolgerti al privato? Gli ausili sanitari che hai richiesto non ti vengono consegnati? Rivolgiti a noi. Una delle nostre maggiori funzioni è quella di far rispettare le normative del servizio sanitario nazionale. Vieni a trovarci tutti i lunedì mattina dalle 9,30 a mezzogiorno".