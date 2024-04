Visite gratuite con Ant per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei

Il Progetto tiroide di Ant offre nel mese di aprile 24 visite specializzate di prevenzione oncologica gratuita e con l’ausilio di un ecografo per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei. La giornata, fissata per sabato 29, si svolgerà nello Studio Radiologico Mergoni di piazza Garibaldi 9 a Massa, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica, telefonando lunedì 22 alla sede Ant di Massa al numero 0585/040532 dalle 10 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno Fondazione Marmo. Ogni mese, visitando la sezione prevenzione del sito ant.it/toscana, sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle visite gratuite.