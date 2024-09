Visite e screening. Un ospedale in piazza: "Prevenzione sanitaria a portata di cittadino"

Domenica in piazza Aranci sarà allestito un ospedale da campo con gazebo e ambulatori medici attrezzati in cui saranno eseguiti screening diagnostici e visite mediche a titolo gratuito. I cittadini che vorranno partecipare saranno invitati a compilare appositi questionari e quindi, attraverso un vero e proprio triage, indirizzati alla visita medica e all’ambulatorio di competenza in base all’anamnesi eseguita e alla storia clinica riscontrata. Il triage a cielo aperto sarà aperto dalle 9.30 fino alle 18 (con una pausa dalle 12.30 alle 15). L’iniziativa è a cura di Lions Club Massa-Carrara Host ed è patrocinata dal Comune in collaborazione con Croce Rosa Italiana, i volontari locali delle associazioni operanti in ambito sanitario come Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) e Atmar ( Associazione toscana malati reumatici), Protezione civile e alcuni titolari di farmacie. L’evento è stato presentato a palazzo civico alla presenza del sindaco Francesco Persiani, dal presidente Lions Massa-Carrara Host Andrea Filippini, insieme al segretario del club Pierluigi Barletta, al presidente del comitato organizzatore Dante Lagomarsini e con i rappresentanti locali dell’Atmar: la presidente Franca Leonardi , il vice Marino Lippi, i consiglieri Giorgio Giromella ed Ettore Biagini.

La manifestazione punta a far conoscere e promuovere metodi di prevenzione e i controlli diagnostici di alcune patologie diffuse tra la popolazione, molte delle quali croniche, a forte impatto sociale e sul sistema sanitario nazionale. Tra queste: le aritmie cardiache, l’aneurisma dell’aorta addominale, l’asma in età pediatrica, il diabete, il glaucoma, l’ictus cerebrale ischemico, le allergie, le malattie della tiroide, della prostata, del derma, la reumatologia e la sordità.

"Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’iniziativa – ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani – organizzata dal Lions Club Massa Carrara Host che anche quest’anno promuove una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita. Un evento come questo, che offre a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a controlli medici fondamentali, è un esempio concreto di impegno verso il benessere della nostra comunità. Ringrazio i medici Lions, la Cri, le associazioni sanitarie coinvolte e tutti i volontari che, con il loro prezioso contributo, rendono possibile questa lodevole manifestazione. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente e a cogliere questa importante opportunità di prevenzione e salute".

La presidente Atmar Franca Leonardi ha aggiunto: "L’evento nasce in Toscana circa dieci anni fa e si è ripetuto ogni anno nelle piazze delle nostre città sponsorizzato dai Lions clubs e con il supporto di Cri. L’intento è quello di portare all’attenzione dei cittadini e delle autorità sanitarie il problema, sempre più attuale , della prevenzione delle malattie croniche che caratterizzano l’evoluzione di molte patologie anche a causa dell’allungamento della vita e di terapie sempre più innovative. Sottoporsi a visite specialistiche , specie in presenza di alcuni deboli sintomi o di prevalenza di una patologia nel proprio asse genetico e familiare, permette di aggredire la malattia nelle fasi iniziali, talvolta determinando la guarigione e la remissione della malattia, più spesso impedendo invalidità importanti, garantendo, comunque, una migliore qualità di vita. Per questo plaudo all’impegno e alla sensibilità della sezione Lions di Massa Carrara nell’organizzare la manifestazione portando in piazza, in collaborazione con Asl, molti specialisti che offrono gratuitamente la loro professionalità e il loro tempo per questo meritevole evento".