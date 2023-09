Visita guidata e degustazioni nell’antico sito

“A Fossacava con l’archeologo” è il prossimo appuntamento di Tasting in Fossacava, l’iniziativa degli assessorati alla cultura e turismo del Comune, ideata dal direttore scientifico dell’area archeologica Stefano Genovesi e organizzata da Endas, con il sostegno della Soprintendenza. Domani alle 18.30, i visitatori andranno alla scoperta della cava romana di Fossacava: in programma una visita guidata per gli adulti e laboratori per i bambini. Risalente al primo secolo a. C., può essere visitata grazie a una serie di ponti e passatoie di legno che attraversano il sito, dove sono ancora visibili i piani di estrazione, mentre la roccia riporta i segni delle antiche tecniche di escavazione. Al termine è possibile partecipare alla degustazione di prodotti tipici del territorio. Le visite guidate e i laboratori sono gratuiti, mentre le degustazioni enogastronomiche a pagamento. L’area archeologica di Fossacava si trova lungo la strada comunale per Colonnata. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 3351047436 o 3281919208.