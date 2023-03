Video-omaggio di Giusti e Ferrante "Mostriamo le bellezze di Massa"

L’amore per la propria terra lo si dimostra in molti modi e ci sono riusciti in questi giorni due cittadini di Massa. Giuseppe Giusti e Fabrizio Ferrante hanno voluto omaggiare la città con un video documentaristico che ci porta in un percorso storico ad anello di facile fruibilità. Con questo elaborato si ha la possibilità di riscoprire la città di Massa che molte volte viene quasi disprezzata da chi vi vive, spesso viene commesso l’errore di dare per scontato che la terra in cui viviamo è bellissima ed unica, sia dal punto di vista naturalistico ma anche architettonico.

"Questo video è un regalo che voglio fare alla mia città – dice Giusti –. Sono cresciuto qui. La mia famiglia e molti miei amici abitano qui, e soprattutto ho qui le mie radici. Nella mia vita ho avuto, ed ho la fortuna, di trascorrere dei periodi lontano dalla mia città ma non dimentico mai chi sono e da dove vengo. Credo che un uomo sia come un albero: se non dimentica dove sono le sue radici può affrontare qualsiasi tempesta che gli si pone davanti, in qualsiasi posto si trovi. Ho immaginato il video come un circuito che si può fare da soli".

La visita parte dal portale conosciuto come di ’Pasquino e Pasquina’ che in passato permetteva l’accesso al Pomario Ducale. "Salirete in seguito alla Chiesa dei Cappuccini. Dalla chiesa, attraverso l’abitato di Volpigliano si arriva ad una scalinata, detta Via Crucis, per la presenza delle 14 stazioni. Percorrendo la scalinata si arriva alla Chiesa delle Grazie e attraverso un sentiero fino a una zona boscosa e al quartiere della Rocca, alle spalle del Castello Malaspina – racconta Giusti –. Una strada collinare permette di salire fino al castello. Da qui si scende in piazza Mercurio attraverso la Piastronata, poi piazza Aranci e al Palazzo Ducale. Si arriva, infine, davanti al Duomo". Giuseppe è nato e cresciuto a Massa, dopo avervi vissuto per molti anni e dopo aver esercitato la professione di commercialista ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita. Oggi vive per molti mesi dell’anno in Norvegia dove lavora come tour guide.

Fabrizio Ferrante è un’artista e regista nato a Massa, anche lui ha viaggiato molto e si è occupato di regia in diverse emittenti televisive del panorama nazionale.