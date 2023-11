Viaggio alla (ri)scoperta del poeta Roccatagliata Ceccardi

Domani alle 17.30 nella Sala del Centro Polartis (S. Martino n°1) a Carrara, sarà presentato il libro “Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Diario di un Viandante solitario, L’ulteriore coscienza“, opera letteraria di Francesca Bello. Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, poeta di grandissima sensibilità e talento, eppure poco presente nella critica letteraria e nelle antologie italiane, è stato l’indiscusso anticipatore della Poesia Ligure. Il libro, si inserisce tra le opere a carattere biografico che studiosi lunigianesi hanno voluto dedicare a questo grande poeta della nostra terra che ancora attende giustizia, come avevano scritto Manlio Cancogni e Tito Rosina. Senza di lui, forse, non ci sarebbe stata quella straordinaria stagione entro la quale crebbe e si sviluppò la poesia di Montale, Sbarbaro e Novaro. Uomo solitario e “Viandante” per scelta personale e per necessità, ebbe vita breve e travagliata. Amò intensamente la Natura, senti profondamente le ingiustizie sociali e si fece paladino dei diseredati. Uni, nel sodalizio letterario della Repubblica d’Apua, i migliori ingegni letterari e artistici presenti tra la Lunigiana e la Versilia nella fase che precedette la Grande Guerra. Celebrò mirabilmente, con la solennità che meritavano, la presenza di Dante e di Shelley sul suolo apuano. La sua prosa non fu meno bella e raffinata della sua poesia. La professoressa Francesca Bello, innamorata cultrice di Ceccardo e della sua opera, ha scritto un libro nel quale “si sostituisce” al Poeta per scrivere alcune lettere immaginarie (ma non troppo) all’amico Lorenzo Viani, suo Aiutante nella Repubblica d’Apua, nei mesi che precedettero la prematura scomparsa, avvenuta nei primi d’agosto del 1919. Vestire l’abito di Ceccardo, vivere le sue stesse vicende ed emozioni ha costituito sicuramente un’esperienza forte per l’autrice e lo sarà certamente anche per il lettore. L’autrice sarà intervistata dal presidente di Apuamater, architetto Claudio Palandrani. L’ingresso è libero.