Viaggio a fumetti raccontato da Alessio Ravazzani

L’arte del fumetto raccontata agli studenti da un esperto del genere come è Alessio Ravazzani. Le evoluzioni grafiche e il rapporto tra vignettisti e giornalisti: se ne parlerà stamani alle 11 durante l’incontro ‘Raccontare il mondo a fumetti’, che si svolgerà nella sala del campionario dei marmi dell’Accademia di belle arti. L’incontro che rientra nel programma ‘Racconti dell’Arte’ vede come protagonista il fumettista, illustratore e grafico Alessio Ravazzani della redazione della ‘Revue Dessinée’ italiana. Il graphic journalism, tra le tante forme del fumetto, è forse quella che più si è evoluta negli ultimi anni in tutto il mondo, trovando nuove forme e luoghi di pubblicazione. Importante e originale è l’esperienza de La Revue Dessinée Italia. Ispirata alla omonima rivista francese, è un progetto editoriale che vede la collaborazione viva di giornalisti e fumettisti su reportage comuni innescando in questo modo dinamiche diverse di scrittura e di uso sia del linguaggio fumettistico che di quello giornalistico. Modera la professoressa Lorena Canottiere, docente del corso arte del fumetto. Prima dell’intervento di Ravazzani, il direttore dell’Accademia Luciano Massari introdurrà i lavori salutando l’autore e gli studenti presenti.