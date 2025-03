Via Verdi, il maquillage. Pronti i progetti per i nuovi marciapiedi

Una strada per auto e pedoni che strizza l’occhio anche all’arte. Si presenta bella e ambiziosa la nuova veste pensata dagli uffici comunali per la centralissima via Verdi, inserita all’interno del celebre Bando delle periferie e ormai vicina all’approvazione del progetto esecutivo. Il punto sul futuro della nuova strada è stato fatto nella commissione Urbanistica presieduta da Augusto Castelli: a illustrare lo stato dell’arte è stato l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini, intervenuto insieme al tecnico del Comune Giuseppe Marrani. Sui progetti dei marciapiedi è prevista una spesa complessiva di circa 7 milioni di euro. Di queste risorse, due milioni saranno dedicati al completo restyling di via Verdi, altrettanti alle strade di Carrara est e i restanti a quelle di Carrara ovest.

Sono già stati aggiudicati i lavori per la realizzazione del primo lotto di lavori di Carrara est, mentre per il secondo lotto la gara si sta concludendo in questi giorni. Per quanto riguarda Carrara ovest, i progetti sono già stati approvati e si sta per aprire la gara per l’aggiudicazione dei lavori. Poco più indietro era invece il progetto per il rifacimento di via Verdi. Ora che sono pronti l’aggiornamento del progetto esecutivo e la revisione dei prezzi, si punta ad arrivare all’aggiudicazione delle opere tra la fine di aprile e le prime settimane di maggio.

Il progetto prevede il completo rifacimento non solo dei marciapiedi, ma anche della sede stradale, che sarà completamente ripavimentata in pietra, con alcuni elementi in marmo. "Tutti questi progetti sono in una fase avanzata - ha spiegato l’assessore Lorenzini - e saranno destinati a cambiare in maniera importante il volto di una parte di città rendendola più bella e portando maggior decoro. Ora che sono pronti l’aggiornamento del progetto esecutivo e la revisione dei prezzi, si potrà presto procedere all’apertura della gara in modo da poter poi partire con i lavori già questa primavera. Siamo d’altronde consapevoli che nei prossimi mesi saranno numerosi i cantieri che interesseranno il centro storico, per questo motivo al momento stiamo studiando con attenzione anche la loro organizzazione logistica in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini".

La scelta di usare la pietra, nelle intenzioni del Comune, rientra nell’ottica di rendere via Verdi potenzialmente fruibile anche per mostre ed eventi artistici e culturali, rendendola in certi periodi dell’anno una strada di e per l’arte. Nella progettazione si è tenuto conto sia dello scorrimento dell’acqua piovana, con la posa di una canalina per la raccolta di acqua, sia di una mobilità accessibile per tutti, con marciapiedi a rialzo zero in leggera pendenza e uso del sistema Loges in terra, con linee di orientamento per non vedenti e ipovedenti.

Il rifacimento dei marciapiedi di Carrara est fa parte del bando delle periferie che vide nel 2017 la città vincitrice di un concorso per la riqualificazione urbana che le aggiudicò un finanziamento di 18 milioni di euro che ancora non sono stati spesi.