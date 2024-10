Via Roma, riecco le ’vasche’. Amarcord degli anni ’80: "La città che ci piaceva"

In via Roma sabato 9 novembre dalle 17 alle 20 si torna al passato con la rievocazione delle mitiche ‘vasche’. Si tratta del primo evento del Centro commerciale naturale, che con l’iniziativa delle vasche debutta formalmente. Ma non saranno semplici passeggiate su e giù per via Roma, si tratta di una vera e propria rievocazione con abiti degli anni Ottanta: Camperos, El Charro, Best Company, Naj Oleari, Moncler, Fiorucci, Burlington, giusto per citare alcune delle firme più in voga all’epoca. Non solo abbigliamento amarcord però, la rievocazione prevede anche di proporre nei bar i tipici aperitivi del tempo come Bellini, Rossini, Alexander, Angelo Azzurro. E poi vini come il Lambrusco, il Fragolino o il Morellino di Scansano e quelli che in quegli anni venivano venduti a ‘gotti’ nelle cantine del centro città. E per non farsi mancare niente anche lupini, sementine, cocco e zucchero filato vicino all’ex bananaio, punto focale di quell’epoca. Un’iniziativa semplice che punta a riempire via Roma e la città proprio come avveniva negli anni Ottanta. Perché come spiega la presidente dal Ccn, Lucilla Santucci "quella è la Carrara che ci piaceva. Siamo tutti nostalgici della nostra vecchia Carrara, e visto il periodo invernale abbiamo pensato a una rievocazione dei tempi d’oro? Abbiamo cercato di coinvolgere tutti quelli che fanno parte della nostra chat dei commercianti. La mia speranza e che vengano anche ragazzi giovani per mostrare come era una volta, quando da via Roma non si passava. Mi auguro che sia di buon auspicio per far tornare Carrara quella città in cui mancava niente. Oltre alla rievocazione nella parte alta di via Roma ci sarà il mercatino organizzato dalla Pro loco Carrara. Gli organizzatori invitano i partecipanti a vestire con abbigliamento ispirato alla moda di allora come scaldamuscoli, giacche con le spalline imbottite, jeans a vita alta, fasce sulla fronte, minigonne. Un’iniziativa simile venne già organizzata in passato ed ottenne un discreto successo, ma stavolta il mondo del commercio si è mobilitato per fare un vero e proprio evento dove saranno distribuite anche spilline con scritto ‘Anni’80’. Un tuffo nel passato per ricordare con le ‘vasche’ come un tempo ci si divertiva semplicemente chiacchierando su e giù per via Roma. Alessandra Poggi