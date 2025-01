Via Mulazzo insorge: "Una discarica perenne e nessuno interviene"

Una discarica abusiva che ha seminato lo sgomento in un intero quartiere. Così i residenti di via Mulazzo hanno scritto una lettera all’amministrazione comunale e a Nausicaa. Ma gli abbandoni di rifiuti ormai sono all’ordine del giorno, in particolare in zona Lavello, come sta documentando Adelmo Della Zoppa del comitato ‘Avenza Resiste’. In particolare per il Lavello gli abbandoni stanno oltrepassando la misura, con cumuli di sporcizia che aumentano di giorno in giorno.

"Sono due anni che il Comune è a conoscenza della discarica di via Mulazzo – scrive Pier Angelo Tozzi a nome dei residenti di Avenza – : nessuna azione è stata intrapresa per impedire che questo continui. Così la discarica continua ad imbruttire la strada e l’intero quartiere, fino ad assumere, come prima dell’ultima rimozione, dimensioni da ricicleria rionale. I residenti segnalano a Nausicaa, la quale interviene e pulisce la via, fino alla prossima chiamata, così si va avanti da oltre 24 mesi, tutto a spese dei cittadini che pagano le tasse.

Nella primavera del 2022 durante un incontro pubblico la sindaca e gli assessori Carlo Orlandi ed Elena Guadagni erano stati informati di quanto stava accadendo. Guadagni aveva promesso una telecamera, che assicurava disponibile da subito. Per quale motivo non si riesce a mettere una telecamera? – conclude Tozzi –. Governare significa assumersi delle responsabilità e, per farlo serve autorevolezza".

E sempre su Avenza il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi interviene sul problema della sicurezza. "Avenza Resiste chiede che fine abbiano fatto i 75mila euro del Bando della Regione Toscana sulla sicurezza di Avenza – scrive Bernardi –. Abbiamo brutte notizie: Carrara non è nella graduatoria della Regione degli ammessi, ma nemmeno nei non ammessi, semplicemente il progetto non è mai stato presentato. Chi sono i responsabili di questo fallimento? E come intende rimediare questa amministrazione?"