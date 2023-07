"Via Litoranea chiusa e invasa dai camper E’ pericolosa"

Restano tanti i disagi in via Lungomare per la chiusura della strada a causa del cantiere per la bonifica. Se nella parte a sud, di fronte alla ex colonia Torino, soffrono le attività turistiche e balneari, non si sta meglio nel tratto opposto che costeggia la ex Motta. "Quel tratto di strada chiusa è diventano molto pericoloso – osserva Franco Ceccarelli (Gea – guardie ecozoofile ambientali ) – . C’è tanto traffico e le auto che arrivano, costrette poi a fare inversioni di marcia, mettono a rischio la sicurezza dei pedoni, in particolare degli ospiti della Don Gnocchi. Inoltre è diventata un’area di sosta dei camper e i frequentatori della spiaggia non trovano più spazio dove lasciare l’auto. A nome del frequentatori dell’area, chiediamo all’amministrazione di vietare la sosta ai camper in quel tratto di lungomare già fortemente penalizzato per la chiusura della strada".

Un appello al sindaco arriva anche dal consigliere comunale, Daniele Tarantino. "Abbiamo chiesto la riapertura di una corsia di via Lungomare per ovviare tutti i problemi segnalati e che, in questi mesi di luglio e agosto si acuiranno notevolmente. In quel tratto non c’è alcun sfogo per il traffico delle auto che entrano si trovano in una strada chiusa, invasa da mezzi parcheggiati, dove sono necessarie manovre azzardate per tornare indietro. In mezzo ci sono famiglie con bambini che vanno al mare, villeggianti in bici e disabili in carrozzina che fanno terapia al centro riabilitativo Don Gnocchi. Per i camper ci sono aree adibite ad accoglierli e a norma per campeggiare. Bisogna rivedere la situazione e garantire la sicurezza dei frequentatori delle spiagge. Resta sempre ferma la richiesta di riapertura della strada almeno in questi due mesi estivi, per snellire il traffico".