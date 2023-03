Via libera alla Tac di ultima generazione

Dopo l’acceleratore lineare per la radioterapia al Monoblocco di Carrara arriverà anche la prima Tac a 128 strati: un gioiello tecnologico di ultima generazione che riproduce gli organi a livello tridimensionale e consente una notevole riduzione di radiazioni su chi viene sottoposto all’esame, oltre ad essere molto più veloce nell’acquisizione delle le immagini. Una volta installata sarà la più performante da Massa a Fivizzano, e per questo il monoblocco si appresta a diventare punto di riferimento per gli esami di diagnostica per immagini. La ‘Tc 128 strati’ permette di eseguire valutazioni innovative come lo studio non invasivo delle coronarie, o la colonscopia virtuale che in maniera non invasiva consente lo studio completo del colon per un precoce riscontro di polipi pre cancerosi. E prevede anche la riduzione della dose di radiazioni erogata (pari al 90%).

Ma in radiologia, come in molti altri reparti mancano i medici. Al momento sono in corsi i lavori per adattare le stanze che ospiteranno la nuova Tac. Lavori che superano i 90 milioni di euro per riadattare i vecchi spazi. Per non interrompere il servizio, la Tac a 128 strati dovrebbe essere operativa da maggio, la Asl sta effettuando le prestazioni diagnostiche su un mezzo mobile parcheggiato vicino all’ex posto di polizia. "La vecchia Tac era ancora in buono stato – spiega il direttore Carlo Tessa – ma aveva dieci anni e l’azienda ha deciso di sostituirla facendo un investimento tecnologico di ultima generazione. Al momento sono in corso i lavori per adeguare gli ambienti che ospiteranno la macchina, e l’azienda per non interrompere il servizio ha sistemato il percorso e stiamo effettuando gli esami su un mezzo mobile". Ma quali sono le caratteristiche di questa macchina di ultima generazione? "È una Tac a 128 strati – prosegue il dottor Tessa – quella di prima ne aveva 64. Una Tac che migliora la risoluzione spaziale e temporale su alcuni tipi di esame, e ha un tempo di acquisizione velocissimo. È la Tac più performante della radiologia apuana.

Alessandra Poggi